Prodigal Son cancellato dopo due stagioni da Fox

Mentre la seconda stagione di Prodigal Son sta andando in onda, arriva la notizia dalla Fox che il telefilm verrà cancellato. Perciò Prodigal Son si concluderà dopo appena due stagioni, che, a questo punto, si spera basteranno per chiudere l’arco narrativo della storia.

I motivi per cui Prodigal Son è stato cancellato, come quasi sempre accade in questi casi, sono da ricondurre ai bassi ascolti, che hanno portato la Fox a decidere di non proseguire con una terza stagione. Sembra però che si sia trattato di una decisione veramente difficile da prendere.

Ad oggi non sono state trovate altre emittenti intenzionate a portare avanti lo show, perciò quello del 18 maggio si prospetta come un finale monco per Prodigal Son.

Nella seconda stagione della serie TV troviamo la nuova arrivata Catherine Zeta-Jones affiancata agli altri membri del cast che sono: Tom Payne, Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau, Frank Harts, Keiko Agena, Halston Sage e Bellamy Young.

Nel cast dei nuovi episodi sono subentrati anche due vincitori del Tony Award: stiamo parlando di Christian Borle (Little Shop of Horrors) e Michael Potts (Ma Rainey’s Black Bottom).

La serie thriller con protagonista Tom Payne vede l’attore interpretare Malcolm, un profiler della polizia di New York, figlio di un popolare serial killer. La capacità di Malcolm di risolvere casi di omicidio si dovrà conciliare anche con gli incubi del suo passato.