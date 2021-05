NOTHING Ear 1: le cuffie ‘rivoluzionarie’ saranno presentate a giugno

Con un’immagine teaser, la NOTHING di Carl Pei annuncia la finestra temporale della presentazione del suo primo prodotto. Le Nothing Ear 1 saranno presentate a giugno.

La NOTHING è un brand nato ad inizio dell’anno. Nonostante non si sappia praticamente nulla su quelli che saranno i suoi prodotti – se non a grandi linee -, l’azienda ha già catturato l’attenzione dei media specializzati. Da una parte il fatto che sia stata fondata dall’ex OnePlus Carl Pei, dall’altra i nomi altrettanto prestigiosi di alcuni dei primi investitori: Steve Huffman (CEO di Reddit), Kevin Lin (co-fondatore di Twitch), Tony Fadell (inventore dell’iPod) e Casey Neistat (youtuber di fama internazionale).

Due mesi fa l’azienda ha mostrato al mondo le Concept-1, prototipo che anticipa la filosofia e le linee della cuffie Ear 1 che verranno presentate il mese prossimo. Le trovate qua.

Al di là del design ‘fighetto’ e della potenzia di un brand già sovracaricato di hype, la Nothing promette di rivoluzionare il concetto di integrazione e comunicazione trai diversi accessori tech. Le cuffie dovrebbero essere solo il primo passo, in futuro arriverà una ricca famiglia di prodotti interconnessi tra di loro “senza soluzione di continuità”.

Su ciò che riserva il futuro a questa misteriosa azienda vale la pena di essere un minimo scettici. Non è il primo brand nato dal nulla che, facendosi forza di un nome illustre della scena tech, ha promesso di presentare prodotti rivoluzionari. Ci vengono in mente due esempi: la RED con il suo Hydrogen One dotato di schermo olografico e l’Essential di Andy Rubin. Entrambi i progetti sono falliti miseramente. A tal proposito, manco a farlo apposta, lo scorso febbraio la Nothing ha scelto di acquistare tutti i brevetti di Essential. Speriamo che non le porti male.