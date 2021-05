Lisey’s Story: nuove immagini della serie tv con Julianne Moore

Lisey’s Story, adattamento del romanzo di Stephen King, sarà presentato in anteprima su Apple Tv+ il prossimo 4 giugno e con l’avvicinarsi di tale data sono state rilasciate da Entertainment Weekly nuove immagini ufficiali della serie tv con protagonisti Julianne Moore e Clive Owen.

La serie tv Lisey’s Story, composta da otto episodi, è un un thriller profondamente personale e psicologico, che segue Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) due anni dopo la morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti farà sì che Lisey si ritrovi ad affrontare i ricordi del suo matrimonio con Scott, che aveva cancellato volontariamente dalla sua mente.

Nel cast, insieme a Julianne Moore e Clive Owen, sono presenti Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang. L’adattamento del romanzo, pubblicato il 24 ottobre 2006, è stato scritto dallo stesso Stephen King, anche produttore esecutivo del progetto. Tra l’altro, nella giornata di oggi lo scrittore ha rivelato che domani uscirà il primo trailer della serie di Apple Tv+:

The trailer for LISEY'S STORY drops tomorrow. I love it, and hope you all do.

— Stephen King (@StephenKing) May 10, 2021