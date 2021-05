LEGO Friends Apartments: ufficiale il nuovo set LEGO 10292 dedicato alla serie tv

Annunciato ufficialmente il nuovo set LEGO 18+ dedicato all’iconica serie televisiva Friends, il 10292 LEGO Friends Apartments, raffigurante gli appartamenti, dove si svolgono gran parte delle scene della sitcom, Chandler-Joey e Monica-Rachel, divisi dal corridoio.

Questo set va a completare perfettamente quello del 2019, della linea LEGO Ideas, il 21319 Central Perk, il cui progetto originale è del francese Aymeric Fievet che potete trovare sullo shop di Multiplayer.

Il set, largo 64 cm, sarà composto da 2048 pezzi, per un prezzo finale di 149,99 Eur e conterrà, oltre ad un’innumerevole quantità di easter egg tratti da vari episodi della serie, ben sette minifigure:

Rachel

Monica

Phoebe

Chandler

Ross

Joey

Janice

Sarà disponibile dal 19 maggio per i clienti VIP e dal 1° giugno per tutti, sul sito LEGO. Di seguito il comunicato stampa dell’annuncio.

Oggi, il Gruppo LEGO® annuncia il nuovo set dedicato agli appartamenti LEGO F.R.I.E.N.D.S, che consente ai fan dell’iconica serie TV della Warner Bros. di ricreare le loro scene preferite. Il set da 2048 pezzi comprende gli appartamenti New York di Monica e Rachel, Chandler e Joey, oltre al corridoio adiacente.

Dopo il popolarissimo set LEGO Ideas Central Perk, rilasciato nel 2019, il set LEGO Friends Apartments è completo di caratteristiche e oggetti di scena iconici, come il classico momento in cui Monica ha messo in testa il tacchino del Ringraziamento, quello in cui Joey e Chandler avevano solo una canoa come mobilio e quando la casa delle bambole di Phoebe andò in fiamme.

Altri accessori dello spettacolo includono il Poking Device; Gladys, la raccapricciante opera d’arte di Phoebe; la cheesecake che cade per terra; Pat the Dog; il pulcino e l’anatra e molti altri. Il set offre anche ai fan il vero senso dello studio di ripresa originale con le luci del set e consente di visualizzare entrambi gli appartamenti separatamente o collegati tra loro con il corridoio.

Le caratteristiche aggiuntive del set includono; nuove minifigure dell’intera banda, in alcuni dei loro abiti più memorabili; L’iconica gonna scozzese di Rachel; i pantaloni di pelle troppo stretti di Ross; Monica in grembiule; Phoebe in un classico look floreale; Chandler in abito e cravatta stilosa; e Joey che indossa tutti i vestiti di Chandler. E per la prima volta in assoluto, Janice sarà anche una minifigure in un classico abito sgargiante.

Anderson Ward Grubb, LEGO Set Designer ha commentato: “Dopo il successo del set LEGO Ideas Central Perk, volevamo sviluppare un altro tributo a questo iconico programma televisivo con un focus sui famosi appartamenti. Abbiamo lavorato direttamente dalle foto di produzione del set, oltre a guardare e rivedere molti episodi in modo da poter catturare il maggior numero possibile di momenti iconici. Una sfida divertente è stata capire come rappresentare alcuni aspetti che cambiano nel corso dello spettacolo che compaiono in alcuni episodi e non in altri. Non vedo l’ora di vedere se i fan con lo sguardo attento li vedranno“.

Il set LEGO® The Friends Apartments è disponibile esclusivamente per i membri LEGO VIP dal 19 maggio e nei LEGO Store e www.LEGO.com/Friends-Apartments dal 1 giugno 2021.