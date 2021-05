Jurassic World: Dominion, nuova foto dal set del film con Chris Pratt

Il giornale americano Empire ha diffuso una nuova foto dal set di Jurassic World: Dominion che vede protagonisti il regista Colin Trevorrow e gli attori Chris Pratt e Omar Sy. Potete vedere la foto qui sopra.

Una produzione quella del film alquanto travagliata, ovviamente a causa del Covid, che ha costretto Universal a sospendere le riprese per ben tre mesi. Proprio delle difficoltà ha parlato il regista con Empire, ricordando come l’ultima scena girata prima dell’interruzione delle riprese ad inizio 2020 sia stata quella che riuniva i personaggi di Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill e di come una volta ricominciato a girare in luglio si sia affrettato per terminale visti i casi di Covid in aumento. Ecco le sue parole:

L’ultimo giorno in cui stavamo girando, non ho scoperto ufficialmente che avremmo chiuso i battenti fino a circa tre ore prima della conclusione delle riprese della giornata. Stavamo girando in questo vecchio fienile industriale. I produttori Alexandra Derbyshire, Pat Crowley e io abbiamo avuto una telefonata con la Universal, e tutti noi eravamo d’accordo che era la cosa giusta da fare. Ma avevo ancora la giornata di riprese da finire. Cominciavano a circolare le voci, ma non volevamo compromettere il momento del film caricandolo di tensione in alcun modo. Così l’abbiamo catturato e poi siamo tornati a casa per tre mesi. E quel giorno è nel film. Non siamo tornati indietro per girarlo di nuovo. Il momento più spaventoso è stato [a fine Ottobre] quando ci mancavano un paio di settimane di riprese e i casi hanno iniziato ad aumentar esponenzialmente. Siccome avevamo la troupe e il cast sempre sul set, siamo stati in grado di accelerare il lavoro. Ma avevamo sicuramente paura che avremmo potuto avere un film finito per nove decimi e che rimanesse tale.

Jurassic World: Dominion arriverà al cinema il 22 giugno del 2022 ed in attesa di poter vedere cosa succederà, vi ricordiamo che il compositore Michael Giacchino ha completato la colonna sonora.