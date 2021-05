Girl in the Woods: annunciato il cast della serie tv di Peacock

Peacock ha annunciato il cast principale della serie tv Girl in the Woods, che vedrà alla regia Krysten Ritter per i primi 4 episodi.

Peacock ha annunciato il cast principale della serie tv, un dramma soprannaturale, Girl in the Woods, basato sul cortometraggio di Crypt del 2018 The Door in the Woods, scritto e diretto da Joey Greene, e sul sequel del 2020 dal titolo The Girl in the Woods, scritto da David Calbert e Van Nguyen e diretto da Roxine Helberg.

Il cast della serie tv includerà Stefanie Scott (Insidious: Capitolo 3), che interpreterà la protagonista, e Misha Osherovich (Freaky) e Sofia Bryant (I Am Not Okay with This) nei ruoli principali. Insieme a loro, Will Yun Lee (The Good Doctor), Kylie Liya Page (Social Distance), Reed Diamond (13 Reasons Why) e Leonard Roberts (The Magicians), i quali sono stati scelti per vestire i panni di personaggi ricorrenti nel progetto.

Vediamo quali sono i ruoli affidati ai membri del cast della serie tv Girl in the Woods:

Stefanie Scott interpreterà Carrie, il personaggio centrale del franchise di Crypt TV. Carrie è una misteriosa guerriera, fuggita da una colonia che protegge il mondo dai mostri nascosti dietro una porta segreta nel bosco. Nella serie la donna fugge dalla colonia e si ritrova a combattere per difendersi nella piccola città di West Pine, nel Pacifico nord-occidentale.

Will Yun Lee sarà Arthur Deane alias “AD”, l’ex mentore di Carrie diventato suo nemico, in quanto ha il compito di darle la caccia e riportarla alla colonia, in modo che possa affrontare le conseguenze della sua diserzione.

Misha Osherovich ricoprirà il ruolo di Nolan, il figlio di attivisti ambientali coinvolto nel dibattito cittadino sulla sicurezza della miniera locale. Quest’ultimo è un adolescente vittima di bullismo che esplora sta cercando la sua identità. Nolan è sospettoso di Carrie e delle strane forze che iniziano a perseguitare West Pine dopo il suo arrivo.

Sofia Bryant interpreterà Tasha, la figlia dei minatori che la pensano diversamente dai genitori di Nolan per quanto riguarda il dibattito ambientale. Nonostante le differenze tra le loro famiglie, Tasha e Nolan sono migliori amici, ma reagiscono in modo diverso all’arrivo di Carrie. Mentre Nolan è inizialmente scettico, Tasha cerca sin da subito di aiutare Carrie e saperne di più sulla misteriosa colonia.

Reed Diamond sarà Osea, il capo della colonia nei boschi incaricato di proteggere i suoi segreti e di difendere le regole crude dell’istituzione sacra della comunità.

Leonard Roberts ricoprirà il ruolo di Alex, il padre amorevole di Tasha e leader dei minatori di West Pine. Alex è premuroso e dà il benvenuto a Carrie, ma deve affrontare gravi difficoltà finanziarie e pressioni per la potenziale chiusura di una miniera. Pressioni che potrebbero renderlo vulnerabile alle tentazioni della colonia.

Infine, Kylie Liya Page interpreterà Sara, la ex migliore amica di Carrie e fiamma di The Colony. Carrie e Sara hanno una storia lunga e complicata, che tormenta Carrie mentre costruisce nuove relazioni con Tasha e Nolan.

Krysten Ritter dirigerà i primi 4 episodi della serie tv e sarà co-produttore esecutivo; Jacob Chase dirigerà gli ultimi quattro episodi della stagione, compreso il finale, e sarà anche produttore della serie, di cui Casey Modderno è lo sceneggiatore principale e co-produttore esecutivo.

Il co-fondatore / CEO di Crypt TV Jack Davis e Darren Brandl sono produttori esecutivi. Jeremy Elliott e Jasmine Johnson saranno co-produttori esecutivi con Ritter e Modderno. Joey Greene e Cameron Fuller saranno i co-produttori.

Potrebbe interessare: