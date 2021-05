Una semplice domanda: il docu-show di Alessandro Cattelan prossimamente su Netflix

Prossimamente su Netflix arriverà Una semplice domanda, docu-show in otto puntate di e con Alessandro Cattelan. l’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore televisivo con un annuncio pubblicato sul canale YouTube del servizio streaming.

Lo show arriverà entro la fine del 2021 in tutti i Paesi in cui la piattaforma streaming è presente e nasce dalla riflessione di Cattelan ad una domanda, semplice solo in apparenza, che gli ha fatto sua figlia Nina: Papà, come si fa a essere felici?. Una domanda che come ha messo lo stesso presentatore lo ha messo in difficoltà:

Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?

Sarà quindi proprio la felicità l’argomento al centro di Una semplice domanda, che cercherà di trovare la formula perfetta per ottenerla. Lo show vedrà Cattelan in viaggiare per l’Italia e per il mondo intervistando personaggi in grado di aiutarlo in questo missione, condividendo con loro anche esperienze uniche.

Ogni puntata sarà incentrata su un tema diverso- tra cui ci saranno il sesso, la morte, fama e denaro – in un docu-show il cui linguaggio visivo spazia tra i generi. Al momento non è stato rivelato chi saranno gli ospiti che Cattelan incontrerà.

