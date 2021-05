The Conjuring 3: il regista descrive il collegamento con Nightmare

Michael Chaves, che ha già diretto il film La Llorona – Le Lacrime del Male, ha voluto mettere in questo The Conjuring 3, tutta la sua passione per il cinema horror, inserendo anche un collegamento con Nightmare on Elm Street.

Intervistato da Bloody Disgusting, Chaves ha dichiarato, parlando del collegamento tra The Conjuring 3 e Nightmare:

Il quarto è stato il primo film della saga che abbia mai visto, e ricordo che in quel film c’era una scena con il letto ad acqua. Perciò posso dire che quella presente in The Conujuring 3 è una scena che si riferisce precisamente a Nightmare 4. E poi, ironia della sorte, il mio assistente alla regia, Jeffrey Wetzel, lavorò proprio a quel film. Perciò mi ha dovuto rivelare tutti i segreti di quella scena.

Chaves ha anche dichiarato che The Conjuring 3 sarà una vera lettera d’amore a tutti gli amanti del cinema horror, e che si tratta di un lungometraggio davvero ricco di citazioni.

La storia è incentrata su Ed e Lorraine Warren che si imbattono nel loro caso più pericoloso. Un caso che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti ha rivendicato la possessione demoniaca come difesa per un omicidio.

L’attesa per l’uscita del film finirà il 4 giugno, almeno negli Stati Uniti.