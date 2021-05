Spiral: la nuova immagine rivela un sexy Jigsaw

In attesa di poter vedere Spiral: L'eredità di Saw, l'account twitter ufficiale del film horror ha rivelato un'immagine che mostra un sexy Jigsaw.

A maggio negli USA e il prossimo 16 giugno arriverà nei cinema italiani Spiral: L’eredità di Saw, ed in attesa di poter vedere il nuovo film della saga, l’account Twitter ufficiale dell’horror ha condiviso una nuova divertente immagine che vede protagonista Jigsaw in versione sexy:

L’immagine vede il noto maniaco omicida Jigsaw reimmaginato come manichino di burlesque in posa su un grande triciclo e con indosso solo la sua iconica maschera e un perizoma. Nessuna spiegazione, solo la didascalia “Ho la tua attenzione adesso?” che richiama la domanda che il personaggio fa alle sue vittime. Il manichino è opera dall’artista 3D Jason Ebeyer.

La storia di Spiral: L’eredità di Saw vedrà il detective Ezekiel “Zeke” Banks e il suo partner indagare sugli omicidi per perpetrati da un serial killer che emula Jigsaw. Il film diretto da Darren Lynn Bousman vede protagonisti Samuel L. Jackson, Chris Rock, Max Minghella e Marisol Nichols.

Nei giorni scorsi sono stati rilasciati un nuovo poster e due nuove clip dell’atteso nono capitolo della fortunata saga horror ideata da da James Wan e Leigh Whannell.

Di seguito la sinossi ufficiale: