Spiral: due nuove clip ed il video musicale di 21 Savage

Considerando che Spiral arriverà negli Stati Uniti il 14 maggio, la campagna di promozione del nuovo capitolo di Saw ha accelerato il passo, portando alla pubblicazione di due nuove clip sul film con Chris Rock e Samuel L Jackson, ed all’uscita del video musicale realizzato da 21 Savage.

Qui sotto potete vedere le due clip ed il video musicale di Spiral con 21 Savage.

La storia di Spiral vede protagonista il il detective Ezekiel ”Zeke” Banks, che insieme al partner alle prime armi, indaga sulla mente malata che si cela dietro la forma contorta di giustizia definita ”Spiral”. I due dovranno occuparsi di una serie di omicidi che ricordano vicende passate accadute in città. Tutto ciò porterà Zeke a diventare protagonista del gioco sadico dell’assassino.

Spiral: From the Book of Saw vedrà come protagonisti Samuel L. Jackson, Chris Rock, e Max Minghella tre ufficiali di polizia che devono fare i conti con un imitatore del personaggio di Tobin Bell, Jigsaw. Spiral vede alla regia Darren Lynn Bousman, che ha già diretto i precedenti capitoli del franchise Saw II, III, e IV.