Sonic the Hedgehog 2: Jim Carrey regala un SUV a un membro del cast tecnico

Jim Carrey ha regalato un SUV a un membro del cast tecnico di Sonic the Hedgehog 2 per ringraziare tutto il team dietro la produzione.

Jim Carrey ha regalato una nuova auto, un SUV, a un fortunato membro del team tecnico dietro alla produzione di Sonic the Hedgehog 2. Secondo quanto riferito da TMZ, l’attore ha recentemente organizzato una lotteria per tutti i membri del cast tecnico che stanno lavorando a Vancouver sul set del secondo film dedicato al noto videogioco. Un modo, pare, per ringraziare tutti del loro impegno nella produzione. Il premio è una Chevy Blazer RS ​​nuova di zecca, che vale più di 40.000 dollari. Carrey ha scelto il vincitore lo scorso venerdì e presto gli darà le chiavi della nuova auto.

Dopo aver trascorso diversi anni lontano dai riflettori e dalle principali produzioni di Hollywood, il comico è tornato sul grande schermo nel 2020, proprio per interpretare Sonic the Hedgehog, l’adattamento live-action del famosissimo franchise di videogiochi Sega, prodotto dalla Paramount e con Ben Schwartz in veste di doppiatore del velocissimo riccio blu e James Marsden nel ruolo dell’umano protagonista, Tom.

Al momento sembra che Jim Carrey tornerà nei panni del Dottor Ivo Robotnik in Sonic the Hedgehog 2, così come Ben Schwartz in quelli del riccio e James Marsden nel ruolo di Tom. Ricordiamo che il primo film era uscito al cinema poco prima che la pandemia costringesse alla chiusura delle sale cinematografiche in tutto il mondo. Nonostante ciò, la pellicola ha avuto molto successo al botteghino, guadagnando oltre 300 milioni di dollari in totale e ricevendo numerose recensioni positive. Tutto questo ha permesso di realizzare un sequel, le cui riprese si stanno attualmente svolgendo a Vancouver.

Potrebbe interessare: