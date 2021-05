Seth Rogen non vuole più lavorare con James Franco

Le accuse di molestie sessuali fatte nei confronti di James Franco sembrano aver allontanato dall’attore anche uno dei suoi amici e collaboratori più assidui: stiamo parlando di Seth Rogen. Sembra che l’interprete comico non sia più intenzionato a lavorare con Franco dopo le accuse di molestie sessuali mossegli negli ultimi tempi.

Ecco come si è espresso Seth Rogen su James Franco parlando al The Sunday Times:

Se guardo ad un’intervista del 2018 in cui avevo dichiarato che avrei voluto lavorare con James, la verità è che non lo vorrei più e non ho pianificato nessuna collaborazione ora come ora. Non so se riuscirei a definire la nostra amicizia in questo momento. Posso dire che sono cambiate tante cose nel nostro rapporto e nelle dinamiche che lo hanno mosso.