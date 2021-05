Cybertruck: la vettura Tesla è stata vista in giro per le strade di New York

Nel week-end, un prototipo della Cybertruck di Tesla si è fatta un giretto tra le strade di New York, mettendosi (illegalmente) in mostra.

Nel week-end l’attenzione di fan e detrattori di Tesla si è condensata su SNL, programma live statunitense che lo scorso sabato è stato presentato proprio dal CEO della nota azienda automobilistica, Elon Musk. Si è trattato di un episodio tanto catalizzante che quasi si è perso come Tesla, proprio in quei giorni, stesse facendo fare un giro al prototipo del suo Cybertruck elettrico, catalizzando l’attenzione dei cittadini di New York.

Che Cybertruck fosse a New York, Musk lo aveva annunciato esplicitamente – ovviamente su Twitter -, tuttavia era lecito pensare che la sua presenza fosse puramente espositiva, se non altro perché il veicolo non è omologato e, di fatto, non può legalmente circolare tra le strade pubbliche. Ci si dimenticava tuttavia che Tesla sia solita prendere la legge più come una raccomandazione di massima che come un obbligo effettivo.

La vettura ha compiuto un’escursione immediatamente giunta nella città che non dorme mai, ammaliando Manhattan con la sua possanza e con le sue luci abbaglianti. Una vista che, per quanto illecita, non può che essere considerata di estremo interesse per il mondo dell’automotive, il quale aspetta con ansia la nuova generazione di veicoli che devono uscire dalle fabbriche di Tesla.

Stando alle stime di Musk, non sempre affidabilissime, la vettura dovrebbe finalmente essere disponibile alla vendita entro il giugno prossimo venturo, tuttavia una simile deadline è accompagnata da un grandissimo asterisco.

Sebbene il truck di Tesla si previsto per il 2021, il debutto dovrebbe essere caratterizzato da un numero ristretto di esemplari che, probabilmente, sarà accessibile solamente ad alcuni collezionisti privati. La filiera di produzione massiva dovrebbe invece slittare al 2022, magari a seguito di qualche minimo redesign atto a risolvere gli ultimissimi ostacoli.

