Apple: “iPhone con modem 5G proprietario già nel 2023”, parola di Kuo

Gli iPhone 15 avranno un modem 5G progettato da Apple? A dirlo è il noto analista Ming-Chi Kuo. In una nota ottenuta da MacRumors, Kuo sottolinea la forte possibilità che a partire dal 2023 Apple implementi una tecnologia 5G proprietaria, in modo analogo a quanto fatto con i suoi chip M1 per Mac e iPad Pro.

Cupertino ridurrebbe ulteriormente la sua dipendenza dai fornitori terzi: oggi i modem 5G degli iPhone 12 sono forniti dall’americana Qualcomm. Il divorzio trai due colossi, segnala Mac Rumors, avrebbe un importante impatto su Qualcomm.

La nostra previsione è che gli iPhone adotteranno un modem 5G progettato da Apple verso il 2023, come minimo. Essendo le vendite degli smartphone high-end con tecnologia 5G ancora insoddisfacenti, per compensare le perdite prodotte da Apple Qualcomm dovrà competere aggressivamente per ottenere più ordini nel segmento medio-basso. Ci aspettiamo che la competizione [per la fornitura di modem 5G] nella fascia media del mercato diventerà molto più accesa

si legge nella nota dello studio d’analisi di Ming-Chi Kuo.

Ovviamente non conosciamo le specifiche tecniche di un eventuale modem 5G progettato da Apple. Secondo Mac Rumors è comunque lecito aspettarsi velocità di connessione superiori, oltre che una latenza più contenuta, rispetto all’attuale offerta di Qualcomm.