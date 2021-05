Supergirl 6: rivela il primo sguardo a Kelly Olsen da Vigilante

Supergirl 6 svela il primo sguardo a Kelly Olsen interpretata da Azie Tesfai che debutterà nel 12° episodio della sua stagione finale.

Sulla base del personaggio dei fumetti DC, Supergirl segue la storia di Kara Zor-El Aka Kara Danvers (Melissa Benoist) che ha gli stessi poteri di suo cugino, Superman. La serie CW sta mandando in onda la prima parte della sua sesta e ultima stagione. Kara è stata imprigionata nella zona Fantasma da Lex Luthor (Jon Cryer).

Gli ultimi 13 episodi della serie arriveranno a partire dal 24 agosto. Alla fine di marzo, gli showrunner della serie hanno annunciato che Kelly Olsen (Tesfai) sarebbe diventata il Vigilante della Città nazionale. Il 12° episodio, intitolato Blind Spots, è co-scritto da Tesfai e affronterà la disuguaglianza razziale. David Ramsey dirigerà l’episodio pur riprendendo anche il suo ruolo come John Diggle di Arrow.

Ecco il nuovo costume nuovo di zecca di Kelly Olsen:

L’ultima persona ad aver ricoperto quella carica è stato James “Jimmy” Olsen (Mehcad Brooks), solitamente raffigurato come un giovane fotografo. Nel 2015, Supergirl ha introdotto un James Olsen più maturo che con l’aiuto di Winn Schott, è diventato il Vigilante. James ha lasciato la serie nella quinta stagione, passando il testimone a sua sorella, Kelly, che in precedenza ha usato il suo scudo per proteggere i cittadini.

