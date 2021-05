Le facce della morte: l’horror cult del 1978 verrà reinventato da Legendary

09—Mag—2021 / 10:34 AM

Le facce della morte (Faces of Death) è stato definito uno shockumentary, cioè un documentario contenente immagini violente e scioccanti. Legendary Entertainment ha acquisito i diritti del film con l’obiettivo di lanciare un nuovo franchise horror.

Isa Mazzei e Daniel Goldhaber che hanno lavorato al thriller psicologico del 2018 Cam, scriveranno e dirigeranno l’adattamento del cult horror. I produttori saranno Susan Montford e Don Murphy di Angry Films. Cory Kaplan co-produrrà insieme a Rick Benattar di BT Productions che sarà il produttore esecutivo. John Burrud, il produttore dei film originali, lavorerà anche alla nuova produzione.

Le facce della morte, uscito nel 1978, mostrava modi raccapriccianti di morire attraverso filmati presumibilmente raccolti da tutto il mondo. Il film ha ottenuto l’effetto desiderato dai suoi produttori: indignazione, repulsione, e divieto di proiezione (ma non in ben 52 paesi, come pubblicizzato dai produttori del film) e, naturalmente, un successo redditizio che ha generato anche dei sequel. È stato scritto e diretto da John Allan Schwartz.

Il primo film diventò un cult quando negli anni ’80 arrivò sul mercato dell’home video tramite VHS, e c’erano copie che venivano noleggiate di nascosto o passate in giro ed logore per essere state viste più volte.

La trama del nuovo film vedrà come protagonista una moderatrice di un sito web simile a YouTube il cui compito è eliminare contenuti offensivi e violenti e che si sta riprendendo da un grave trauma. Lavorando si imbatte in un gruppo che sembra stia ricreando gli omicidi del film originale. Ma la domanda è: gli omicidi sono veri o falsi?

Legendary per quanto riguarda i film horror ha un remake in cantiere di Non aprite quella porta, alcune fonti hanno anche riportano che la società spera di fare qualcosa di più nel campo dell’horror psicologico.