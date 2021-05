Euphoria 2: Kelvin Harrison Jr. non si unirà al cast della serie

Kelvin Harrison Jr. non appairà in Euphoria 2. Un anno fa è stato annunciato che aveva avuto un ruolo nella seconda stagione della serie HBO con Zendaya, ma ha dovuto rinunciarvi per conflitti di programmazione.

La serie segue le vicende di Rue Bennett (Zendaya), una 17enne con problemi con la droga che cerca di tenersi pulita mentre frequenta le superiori. Le riprese per la stagione di Euphoria 2 dovevano iniziare l’anno scorso, ma a causa della pandemia, la produzione è stata rimandata. Ora, la serie dovrebbe entrare in produzione, ma Harrison non sarà più coinvolto nel progetto.

In una recente intervista con EW, Harrison ha rivelato che, a causa di conflitti di programmazione, non apparirà nella seconda stagione della serie.

Harrison apparirà nel Biopic di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann e considerando che il film è attualmente in produzione, c’è una possibilità che sia stato uno dei progetti in conflitto con le riprese di Euphoria. È anche possibile che Harrison abbia considerato il film su Elvis più redditizio, quindi abbia optato per lasciare la serie piuttosto che mettere a repentaglio quelle opportunità.

Non è chiaro quale importanza avrebbe avuto il suo personaggio nella serie, ma i produttori adesso hanno due scelte: trovare un nuovo attore per il ruolo o creare un nuovo personaggio. Poiché il suo personaggio sarebbe stato una new entry, il suo ruolo probabilmente non ha influito con gli eventi che si svolti fino a questo punto, questo lascia un certo margine di flessibilità sul da farsi.

