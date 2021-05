Dexter 9: James Remar dice che non ci sarà il cast originale

Secondo James Remar, Dexter 9 non avrà il cast originale della serie. Nonostante il suo personaggio sia morto prima degli eventi della prima stagione, Remar ha avuto un ruolo ricorrente nella serie interpretando Harry Morgan, il padre adottivo di Dexter che è apparso nei flashback e come parte del monologo interiore di Dexter.

Showtime aveva concluso la serie con quello che è stato considerato uno dei peggiori finali nella storia della televisione. Michael C. Hall tornerà nei panni del protagonista serial killer, e insieme a lui nel cast sono stati confermati Jamie Chung e Clancy Brown nei panni dell’antagonista principale di nome Kurt Caldwell. Nessun membro del cast originale è stato ancora annunciato.

Remar recentemente ha affermato che nessuno del cast originale tornerà per Dexter 9. In una risposta ad ahmedlamotta su Instagram, Remar ha spiegato che non sa quale sia il piano di Showtime per il revival e ha ribadito che il cast originale voleva tornare ma non è stato contattato. La risposta completa di Remar può essere vista di seguito:

Quello che sappiamo è che il revival non annullerà nulla di ciò che è accaduto nel finale, questo significa che personaggi come Debra, morta nel finale, non torneranno. Inoltre, avrebbe senso rivedere i personaggi di Hannah McKay e suo figlio Harrison ma i due sono stati visti l’ultima volta in Argentina e la nona stagione è ambientata altrove. Speriamo che presto arrivino nuove rivelazioni da Showtime in merito.

