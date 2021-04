Dexter: il nuovo teaser trailer del revival della serie con Michael C. Hall

Il network americano Showtime ha diffuso un nuovo teaser trailer del revival di Dexter, serie TV che vede il ritorno del serial killer di criminali.

Il video inizia nei boschi innevati, dove il personaggio si è rifugiato alla fine dell’ottava stagione, per poi portarci dentro una casa dove troviamo Dexter alla finestra, intento ad ammirare il panorama. Voltatosi il personaggio sfoggia un sorrissetto sornione, perché sta tornando in azione. Infatti in riflesso sulla finestra è ben visibile un uomo sdraiato e legato che si dimena. In sottofondo una cover di Don’t Let Me Be Misunderstood, brano del 1977 di Santa Esmeralda.

Il teaser è il secondo pubblicato dal network in appena una settimana. Il primo era stato pubblicato su Twitter e vedeva Dexter farci sapere come fosse contento di poter tornare ad essere nuovamente se stesso.

La serie vede protagonista il tecnico della polizia scientifica di Miami Dexter Morgan, il quale nasconde un segreto: è un efferato serial killer di criminali. Le otto stagioni hanno seguito la doppia vita del personaggio, che si divideva tra lavoro, famiglia e uccisioni. Lo show originale è basato sul romanzo Darkly Dreaming Dexter di Jeff Lindsay ed è andato in onda dal 2006 al 2013. Il cast era composto anche da Jennifer Carpenter (Debra Morgan), Julie Benz (Rita Bennett), Erik King (James Doakes), Lauren Vélez (María LaGuerta), David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), C. S. Lee (Vince Masuka), Desmond Harrington (Joey Quinn), Geoff Pierson (Thomas Matthews) ed Aimee Garcia (Jamie Batista).