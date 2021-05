Star Wars: The Bad Batch, il teaser trailer del terzo episodio

Disney e Lucasfilm hanno rilasciato su Twitter un breve teaser trailer del terzo episodio di Star Wars: The Bad Batch, che sarà disponibile su Disney+ il prossimo venerdì. La serie tv animata ha debuttato sul servizio di streaming martedì scorso, mentre ieri, il 7 maggio 2021, è stato rilasciato il secondo episodio. Da ora in avanti – lo ricordiamo – verrà consegnato un episodio a settimana – sono 16 in totale – ogni venerdì mattina.

Dopo il secondo episodio di Star Wars: The Bad Batch, l’account Twitter ufficiale di Star Wars ha condiviso un teaser trailer di ciò che ci aspetta nel terzo episodio della serie ambientata dopo gli eventi della settima e ultima stagione della serie The Clone Wars e del film La vendetta dei Sith. Ecco una breve sinossi della serie animata:

The Bad Batch racconta la storia della Clone Force 99, un gruppo di cloni alterati geneticamente e quindi diversi dal resto dell’Esercito dei Cloni. Dopo la caduta della Repubblica, il gruppo della Clone Force 99 si stacca dall’Impero e va avanti da solo.

Sono presenti cinque membri principali nella Clone Force 99, tutti doppiati dallo stesso attore, Dee Bradley Baker, il quale continua il lavoro svolto in The Clone Wars e Star Wars Rebels, prestando la voce ai cloni Hunter, Crosshairs, Tech, Echo e Wrecker in The Bad Batch.

