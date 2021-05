Ingenuity: quinto volo su Marte completato con successo, addio al Wright Brothers Field

Ingenuity nella giornata di ieri ha completato con successo il suo quinto volo. Per la prima volta il piccolo elicottero si è allontanato dall’ormai celebre Wright Brothers Field, l’aerodromo di partenza soprannominato così in omaggio ai due fratelli pionieri dell’aviazione.

Il piccolo dronte da appena 1.8 Kg si è alzato dal suolo di cinque metri, raggiungendo una distanza di 129 metri dal punto di partenza. Per la prima volta si è trattato di un volo di un solo andata. Giunto alla nuova destinazione, Ingenuity ha raggiunto un’altitudine di ben 10 metri – la più alta di sempre – scattando alcune nuovo fotografie e quindi atterrando nel nuovo sito.

ha commentato Bob Balaram, capo ingegnere del progetto Ingenuity.

Excelsior! The #MarsHelicopter completed its 1st one-way trip and 5th flight on Mars. It touched down at its new location, kicking off a new demo phase where we test this new tech and see how it can aid future missions on Mars and other worlds. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/YwxIjupbQI

— NASA JPL (@NASAJPL) May 8, 2021