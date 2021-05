Una task force, composta da autori di romanzi e fumetti di fantascienza, fantasy,d’amore, crime e horror, è stata costituita nel tentativo di persuadere la Disney a pagare gli autori per i loro lavori esterni legati alla The Walt Disney Company, tra cui Star Wars, Alien e Indiana Jones: la cosiddetta task force DisneyMustPay include tra i suoi membri noti scrittori come Neil Gaiman, Tess Gerritsen, Mary Robinette Kowal e Chuck Wendig.

Questa squadra è stata formata dall’associazione Science Fiction and Fantasy Writers of America, in collaborazione con Author’s Guild, Horror Writers Association, National Writers Union, Novelists, Inc., Romance Writers of America e Sisters in Crime, al fine di risolvere il problema del mancato pagamento dei diritti d’autore per le opere esterne alla Compagnia, ovvero quelle acquisite dalla Disney in un secondo momento, con l’aggregazione di altre società. L’associazione si è riunita dopo la battaglia iniziata dall’autore Alan Dean Foster per convincere la Disney a pagargli i diritti d’autore per i suoi romanzi bestseller di Star Wars e Alien.

A Foster era stato chiesto da George Lucas in persona di scrivere la novella di Star Wars: Una nuova speranza, pubblicata poi nel 1976, e il vero sequel del film, il romanzo La gemma di Kaiburr. Quando la Disney ha acquisito Lucasfilm nel 2012, però non gli ha pagato i diritti d’autore dei progetti letterari di Star Wars. Tra l’altro, con l’acquisizione della 20th Century Fox nel 2019, la Compagnia ha mancato anche il compenso per Alien, Aliens e Alien 3, scritti dallo stesso Alan Dean Foster.

Quest’ultimo aveva scritto una lettera alla The Walt Disney Company, pubblicata sul sito dell’associazione Science Fiction and Fantasy Writers of America, nel quale si legge tutta la storia. La Disney aveva risposto di aver acquistato i diritti, ma non gli obblighi legati al contratto originale. La storia di Foster ha provocato l’indignazione della massa, tanto che l’hashtag #DisneyMustPay è diventato virale su Twitter.

Pare che adesso il caso si stia risolvendo. Nel frattempo, però, altri autori hanno denunciato a Foster comportamenti simili da parte del loro editore: “mancano dichiarazioni dei diritti d’autore e pagamenti risalenti ad anni”. La task force ha ricevuto “rapporti verificati” di autori che mettono in luce i compensi mai ricevuti per opere relative a Buffy the Vampire Slayer, Star Wars, Indiana Jones, Spider-Man, Stargate, Angel e Predator.

Mary Robinette Kowal, autrice e presidente della Science Fiction and Fantasy Writers of America, ha affermato:

Gli scrittori devono essere pagati o forniti di dichiarazioni dei diritti mancanti; questi contratti devono essere onorati. Invitiamo tutti gli autori a rivedere le loro dichiarazioni per assicurarsi che siano in ordine.

Insomma, una vera e propria task force, DisneyMustPay, che si occupa di tutelare gli autori membri dalla Disney, che appare restia a collaborare con l’associazione:

SFWA desidera creare un rapporto di collaborazione con Disney, ma la società rifiuta categoricamente di lavorare con noi. Dicono di essere impegnati a pagare gli autori, ma le loro azioni sembrano volte a isolare gli autori dal ricevere consigli dalla nostra organizzazione composta da scrittori professionisti.

Infine, un portavoce della Disney ha rivelato a The Guardian che stanno lavorando con autori e agenti per risolvere i casi sollevati finora:

Stiamo esaminando attentamente se eventuali pagamenti di diritti d’autore potrebbero essere stati persi a seguito dell’acquisizione e adotteremo le misure correttive appropriate nel caso di nostre mancanze.

Insomma, non ci resta che aspettare per vedere che piega prenderà la vicenda, ma le premesse sembrano buone.

Potrebbe interessare: