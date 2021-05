Netflix ha rilasciato un video in cui Zack Snyder rivela alcune dettagli sulle scelte e sulla produzione di Army of the Dead.

In vista del debutto del film sugli zombie, Netflix ha pubblicato un nuovo video in cui il regista Zack Snyder analizza il trailer di Army of the Dead. Il regista di Justice League e Dawn of the Dead offre alcuni dettagli inerenti alle sue scelte per il film, la sua produzione e altri segreti dietro le quinte.

Zack Snyder rivela che gran parte delle riprese degli interni a Las Vegas in Army of the Dead sono state girate in realtà ad Atlantic City. Inoltre, il regista parla di un’esplosione per la quale si è creato un buco nel set e della ripresa di Dave Bautista che corre sui tavoli, affermando che si tratta di un concept art che avevano creato prima che la produzione iniziasse.

Un altro elemento che Snyder menziona nel video riguarda la cifra di 200 milioni di dollari come obiettivo della grande rapina nel film, in particolare i limiti effettivi di spostare così tanti soldi. Ecco le parole del regista in merito a questo punto:

Quello che abbiamo fatto è stato pesare i soldi. Poi abbiamo iniziato a parlare degli aspetti pratici legati allo spostamento del denaro. Superati i 200 milioni di dollari, si inizia in un certo senso ad avere bisogno di un carrello elevatore. Abbiamo dovuto fare molti calcoli.

Zack Snyder ha anche parlato di alcuni termini inventati sul set e che la tigre bianca zombie derivava da un’idea avuta in precedenza, che riguardava un’intera lunga sequenza allo zoo. Army of the Dead uscirà nei cinema il 14 maggio e sarà disponibile in streaming, esclusivamente su Netflix, a partire dal 21 maggio.

Potrebbe interessare: