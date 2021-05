Xtreme: il teaser trailer del nuovo film d’azione Netflix

Netflix ha rivelato il teaser trailer di Xtreme (titolo originale Xtremo) un nuovo film d’azione spagnolo che debutterà sullo streamer il 4 giugno. Di seguito il teaser trailer pieno d’azione e violenza:

Due anni dopo l’omicidio di suo figlio e suo padre, un sicario in pensione mette in moto un piano di vendetta accuratamente elaborato contro l’assassino: suo fratello. Il regista del film è Daniel Benmayor e nel cast vedremo Óscar Jaenada, Sergio Peris-Mencheta e Óscar Casas.

In questo film, come abbiamo accennato, si cerca solo una cosa: la vendetta. Un sicario in pensione torna al suo vecchio lavoro perché vuole vendicare la morte del padre e del figlio. Il primo teaser del nuovissimo film spagnolo anticipa il grado di violenza che prevederà tutte le atmosfere del film. Il nostro sicario traccia un piano per raggiungere il suo obiettivo. Il piano non è molto complesso: vuole uccidere chiunque abbia qualcosa a che fare con la morte della sua famiglia.

I ruoli principali, come accennato, saranno interpretati da Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas e Andrea Duro. García ha anche ideato la storia del film e ha scritto la sceneggiatura. Xtreme è diretto da Daniel Benmayor che in precedenza ha diretto Paintball (2009), Bruc. La Leggenda (2010) e Tracers (2015).

Xtreme sarà disponibile dal 4 giugno su Netflix.

