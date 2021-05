Vincenzo: il trailer della serie Netflix coreana in arrivo il 9 maggio

Il trailer di Vincenzo svela già in parte che tipo di storia andrà a raccontare questa nuova serie Netflix coreana ambientata tra Roma e Seul. Di seguito il trailer della serie:

A partire dal titolo della serie che è curioso per una serie coreana, Vincenzo, sarà una serie, come intuibile dal suo trailer, che combina il k-drama alla commedia. Vincenzo è il nome del protagonista, un avvocato italo-coreano. Ma partiamo dal principio, la prima parte della serie è ambientata a Roma (non la vera città, ma quella ricreata in studi coreani).

La storia è concentrata su Park Joo-hyung che a 8 anni viene adottato da una famiglia italiana romana, ma non una qualsiasi, bensì una famiglia mafiosa, che gli cambia il nome in Vincenzo Cassano. Una volta cresciuto il ragazzo diventa avvocato o più precisamente “consigliere della mafia”, nonché uno degli uomini del boss della zona, Fabio. Finché le cose cambiano.

Fabio muore e viene succeduto da Paolo (suo figlio biologico e nuovo leader) che vuole togliersi dai piedi Vincenzo, che decide di scappare in Corea. Qui Vincenzo vuole dedicarsi al recupero di un bottino in lingotti d’oro che giace nascosto nelle fondamenta di un vecchio palazzo che però è nelle mire di una multinazionale.

Qui inizierà una nuova fase della sua storia in cui Vincenzo si ritroverà alleato di una strana banda di inquilini e di una giovane avvocatessa spregiudicata con una grande vendetta personale da mettere in atto. La giustizia non fa sconti secondo questa nuova serie.

Vincenzo è interpretato da Song Joong-ki e nel cast spicca anche Jeon Yoe-bin, una delle attrici emergenti della nouvelle vague sud-coreana. Un elemento che forse potrà stonare al pubblico italiano è la presenza di qualche stereotipo di troppo sull’italianità.

