Tesla da record: a due mesi dalla fine del trimestre è già tutto sold-out

Sold-out, Tesla ha già piazzato tutte le auto che produrrà nel corso del secondo trimestre del 2021. E sì che mancano ancora due mesi alla sua fine. Cresce la domanda per le vetture di Tesla, a partire dalla Model 3 che si è confermata, ancora una volta, l’auto elettrica più venduta sul mercato internazionale.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un’importante transizione in quella che è la percezione del pubblico delle auto elettriche. La domanda del mercato è la migliore che ci sia mai capitato di vedere. Normalmente siamo abituati a vedere una contrazione della domanda nel corso del primo trimestre di ogni anno, eppure così non è stato: la richiesta del pubblico ha ecceduto i normali trend della stagione e ora sta proseguendo anche per il secondo trimestre del 2021