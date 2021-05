Superman: Tom Welling vorrebbe riprendere il ruolo

Tom Welling, in un'intervista ha dichiarato che vorrebbe interpretare Superman insieme all'amico Robert Pattinson in uno dei sequel di The Batman.

La star di Smallville, Tom Welling, vorrebbe interpretare ancora una volta Superman, accanto a Bruce Wayne di Robert Pattinson in The Batman. Dal 2001 al 2011 l’attore aveva interpretato il ruolo di un giovane Kent nella serie Smallville.

Nel 2019, è stato annunciato che Pattinson avrebbe assunto il timone come Bruce Wayne dopo che Ben Affleck ha lasciato un progetto DCEU che era in lavorazione dal 2014. Pattinson debutterà in The Batman a marzo 2022. Il cast include anche Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino e Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth.

Il film non tratterà di nuovo della storia delle origini di Bruce Wayne e Batman ma coprirà un arco narrativo diverso. Due sequel e un prequel sono già previsti dopo l’uscita di The Batman.

In una recente intervista con El mundo geek de Ernestoneitor, Welling ha parlato di quando ha ripreso il suo ruolo di Superman in Crisi sulle Terre Infinite e ha detto che gli sarebbe piaciuta la possibilità di interpretare Clark insieme al suo amico Robert Pattinson. L’attore ha dichiarato che sarebbe stato bello apparire in uno dei sequel pianificati di The Batman.

Poiché The Batman esiste già in una linea temporale separata rispetto a quella dei recenti film della Justice League con Affleck nei panni di Bruce Wayne, alcuni hanno ipotizzato che questo potrebbe aprire la porta a più crossover dimensionali simili al crossover dell’Arrowverse. Speriamo di avere più dettagli in futuro in merito al desiderio di Tom Welling.

