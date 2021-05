Sky Cinema Collection – Made in Italy: il canale dedicato al cinema italiano

Da sabato 8 maggio a a venerdì 21 maggio Sky celebra il cinema italiano con Sky Cinema Collection – Made in Italy. Sul canale 303 verranno trasmessi oltre 100 film firmati e interpretati dai grandi nomi della nostra cinematografia. Molti dei titoli in programmazione sono candidati quest’anno ai David di Donatello.

Tra i titoli da non perdere I Predatori, in onda sabato 8 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Made in Italy. Il film scritto, diretto ed interpretato da Pietro Castellitto è candidato a quattro David di Donatello e Premio Orizzonti al Festival di Venezia 2020. La storia vede due famiglie scontrarsi a causa di un 25enne, che mostrerà loro come custodiscano gelosamente ognuno il proprio segreto.

Tra le prime visioni anche Non Odiare, giovedì 20 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 23.00 anche su Sky Cinema Collection – Made in Italy. Il film diretto da Mauro Mancini e con protagonista Alessandro Gassman ha vinto il Premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020. La storia vede protagonista il chirurgo Simone Segre, la cui vita cambierà quando si rifiuta di salvare la vittima di un incidente stradale con la svastica tatuata sul petto. Il senso di colpa lo porterà ad entrare in contatto con la figlia dell’uomo.

Tra i titoli che verranno trasmessi e candidati ai prossimi David di Donatello ci sono Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (15 nomination), vincitore dell’Orso d’argento a Berlino ad Elio Germano per la sua interpretazione del pittore Antonio Ligabue, Hammamet di Gianni Amelio (14 nomination), in cui Pierfrancesco Favino, premiato con il Nastro d’Argento 2020, ci fa rivivere gli ultimi giorni di Bettino Craxi, Favolacce dei fratelli D’Innocenzo (13 nomination), già vincitore di 5 Nastri d’Argento e premiato a Berlino, il biopic Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (11 nomination), dove Romola Garai è la figlia di Karl Marx, Gli anni più belli di Gabriele Muccino (3 nomination), la commedia di Checco Zalone Tolo Tolo (3 nomination), l’autobiografico Cosa Sarà di Francesco Bruni (2 nomination), il film Sky Original Lei mi parla ancora di Pupi Avati (2 nomination), Padre Nostro di di Claudio Noce (1 nomination) con Pierfrancesco Favino premiato a Venezia con la Coppa Volpi, i documentari Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli (1 nomination) e Notturno di Gianfranco Rosi (1 nomination).

Tra i titoli in programmazione su Sky Cinema Collection – Made in Italy anche la commedia Genitori Vs Influencer di di Michela Andreozzi, Moschettieri del re – La penultima missione e il sequel Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi, Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e Antonio Albanese e molti classici della cinematografia italiana come Febbre da Cavallo, Ieri oggi e domani, Ultimo tango a Parigi e molti altri.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand. Grazie a extra, per i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema I predatori è disponibile prima di tutti on demand nella sezione extra.

