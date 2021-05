Dancing Queens: il trailer del film Netflix ambientato nel mondo delle Drag Queen

Netflix ha rivelato il trailer del film svedese Dancing Queens. Il film, creato dall’acclamata attrice e regista Helena Bergström, debutterà a livello globale sullo streamer il 3 giugno. Di seguito il trailer ufficiale:

Il film è interpretato da Molly Nutley, Marie Göranzon, Claes Malmberg, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer, Ann Westin, Max Ulveson, Mattias Nordkvist, Razmus Nyström, André Christenson, Emil Almén, Fredrik Robertsson, Robert Fux, Louie Indriana, Dominika Peczynones e Fredññski, che fa il suo debutto come attore ed è anche il coreografo del film.

La storia è incentrata su Dylan Pettersson (Molly Nutley), una ragazza di 23 anni di una piccola isola dell’arcipelago Bohuslän che vorrebbe diventare una ballerina. La nostra protagonista decide di sbarcare il lunario lavorando al Queens, un club drag, e fortuna vuole che incontri il ballerino e coreografo più famoso del club (Fredrik Quiñones) che scopre il talento di Dylan. La ragazza vuole disperatamente far parte dello spettacolo, ma è una ragazza – ed è uno spettacolo di drag queen. Tuttavia, se c’è la volontà, alla fine si trova sempre un modo.

Dancing Queens è diretto da Helena Bergström, che è anche la sceneggiatrice insieme a Denize Karabuda. Joana Sorobetea della Sweetwater Productions è la produttrice del film con Colin Nutley e Mikael Bergkvist come produttori esecutivi. I costumi sono stati creati dalla stilista svedese Camilla Thulin e la norvegese Gaute Storaas ha composto la colonna sonora. Di seguito delle immagini tratte dal film:

A young dancer with big dreams finds her way to a struggling drag club in Gothenburg. We're so excited for Helena Bergström's new feel-good movie Dancing Queens 💃 pic.twitter.com/6mQbGO8XiJ

— Netflix Nordic (@NetflixNordic) April 16, 2021