Stephanie Kurtzuba si è unita a Bert Kreischer, Mark Hamill e Jess Gabor nel cast di The Machine, l’action-comedy ispirata alla gioventù del comico Burt Kreischer e al suo folle soggiorno in Russia. Il film sarà diretto da Peter Atencio e scritto da Kevin Biegel e Scotty Landes, con Kreischer che produrrà la pellicola insieme a Cale Boyter di Legendary e Judi Marmel di Levity.

Il film è descritto come un mix tra le pellicole Una notte da leoni e Prima di mezzanotte (1988) ed è una commedia ispirata alle avventure realmente vissute da Kreischer e all’omonimo spettacolo di stand-up comedy The Machine, che è stato visto più di 85 milioni di volte.

La storia racconta di come durante un viaggio in Russia per un corso di lingua dell’università Bert si sia ritrovato invischiato con la mafia russa e di come la sua abilità nel bere gli abbia fatto ottenere il soprannome di The Machine. Nel film vedremo anche quando il protagonista della storia e il padre sono stati rapiti a causa di un torto che Bert aveva compiuto 20 anni fa, mentre era ubriaco in Russia. Le riprese di The Machine si svolgeranno in Serbia.

Philip Waley sarà il produttore esecutivo, Jay Ashenfelter sarà il produttore associato e Jonathan English co-produrrà insieme alla società di produzione serba Balkanic Media.

Oltre a The Machine, abbiamo visto Stephanie Kurtzuba in Bad Education, The Irishman, The Wolf Of Wall Street, Annie e Away We Go. L’attrice è apparsa anche a Broadway nei spettacoli The Boy From Oz, Billy Elliot e Mary Poppins. In televisione Stephanie ha recitato nella miniserie Waco e ha avuto ruoli ricorrenti in Grey’s Anatomy, Dynasty, Blue Bloods, The Good Wife e The Leftovers.

