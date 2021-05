The Lockdown Hauntings: il trailer sul killer della pandemia

Dopo aver vissuto il primo rigido lockdown, e, successivamente, misure restrittive che continuano a vigere, anche l’industria cinematografica, e quella dedicata all’horror, hanno deciso di prendere spunto da questo periodo di pandemia per girare un film a tema: il titolo è The Lockdown Hauntings, ed il trailer è disponibile online.

Qui sotto trovate il trailer di The Lockdown Hauntings.

Il film è già disponibile nel Regno Unito ed in Irlanda, distribuito sulle piattaforme digitali dal 3 maggio. La sinossi di The Lockdown Hauntings recita:

Con le strade vuote non è solo la natura ad avvantaggiarsi di un disastro globale senza precedenti: gli spiriti sono liberi di vagare, ed anche quello di un serial killer sembra approfittarne. Quello conosciuto come ‘The Locksmith’ è tornato dalla morte, ed è ancora più pericoloso. Il detective George Parker (Angela Dixon) assieme all’esperto di paranormale Jordan Myers (Tony Todd), cercheranno di supportare diverse donne a non diventare vittime del killer del lockdown.