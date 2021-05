Colton Ryan sarà Coco nella serie tv The Girl From Plainville, che vede protagonista Elle Fanning nei panni di Michelle Carter.

Colton Ryan reciterà al fianco di Elle Fanning nella serie tv drammatica di Hulu intitolata The Girl From Plainville, incentrata sul caso di suicidio legato a Michelle Carter e Conrad Roy. La produzione della serie tv, come precedentemente annunciato, dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno. La sceneggiatura è stata scritta dalla sceneggiatrice di The Post Liz Hannah e dal produttore esecutivo di Dr. Death Patrick Macmanus.

Colton Ryan interpreterà Coco in The Girl from Plainville, il co-protagonista maschile della storia. Quest’ultimo è un ragazzo dolce e premuroso, alle prese con ansia e solitudine, che vive in un mondo a cui non riesce ad adattarsi. Quando incontra casualmente Michelle Carter, vede in lei qualcuno che comprende le sue lotte e sembra riuscire a vederlo per ciò che è realmente. Ma la sua relazione con Michelle prende una piega oscura, in quanto il giovane sviluppa una dipendenza verso la ragazza.

Nella serie tv Elle Fanning, diretta per i primi episodi da Lisa Cholodenko, interpreta Michelle Carter, la protagonista. Prodotto da UCP, il progetto si basa sull’articolo scritto per Esquire da Jesse Barron nel 2017 che riporta informazioni sul caso del vero crimine a cui la storia si ispira.

La serie tv racconta gli eventi che hanno portato Michelle (Fanning), una giovane donna di una piccola città del Massachusetts, ad essere processata per il suicidio del suo fidanzato Conrad “Coco” Roy III (Ryan). I pubblici ministeri, infatti, sostenevano che le sue chiamate e i suoi messaggi avessero alimentato il pensiero suicida del giovane quando entrambi erano adolescenti.

Tra i produttori esecutivi i co-showrunner Hannah e Macmanus, Elle Fanning, insieme a Brittany Kahan Ward di Echo Lake. I consulenti sono Barron ed Erin Lee Carr, che hanno diretto il documentario I Love You, Now Die, sempre incentrato sul caso in questione. Kelly Funke supervisionerà per la Littleton Road Productions di Macmanus.

Colton Ryan ha recentemente terminato le riprese del film Dear Evan Hansen, nel quale interpreta il ruolo di Connor al fianco di Amy Adams, Julianne Moore e Ben Platt. Ha recitato nelle vesti di Samuel nella serie Apple TV Little Voice, che vede tra i suoi produttori esecutivi J.J. Abrams, Sara Bareilles, Jessie Nelson e Ben Stephenson.

Inoltre, l’attore ha interpretato il personaggio di Bruce in Uncle Frank di Alan Ball, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2020. In televisione, invece, lo abbiamo visto in Homeland, The Americans e Law & Order: SVU.

