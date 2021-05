Renfield: Robert Kirkman rivela che il film sarà molto violento

Renfield, lo spin-off di Dracula basato su una storia originale di Robert Kirkman, creatore di The Walking Dead, e diretto dal regista Chris McKay, sarà una “commedia estremamente violenta“. A rivelarlo è stato lo stesso Kirkman durante un’apparizione nel podcast Fat Man Beyond, tenuto da Kevin Smith e Marc Bernardin.

Il creatore di Invincible ha parlato brevemente di Renfield, pellicola prodotta dalla Universal Pictures, quando gli è stata rivolta una battuta sull’uso della violenza come strumento di narrazione. Ecco le parole di Kirkman:

Stiamo realizzando questo fantastico film per la Universal. Renfield è la storia dello scagnozzo di Dracula e si concentra anche su quanto il suo sia un lavoro orrendo. È una commedia divertente ed estremamente violenta.

Il film segue la storia di R.M. Renfield, detenuto di un manicomio che si pensava soffrisse di allucinazioni e invece era il servitore di Dracula nel romanzo originale di Bram Stoker. Secondo Deadline, la Universal ha scelto Chris McKay, regista di The Tomorrow War e The LEGO Batman Movie, per dirigere il nuovo film in quanto ha “la capacità di fondere tra loro azione e commedia.

La sceneggiatura finale di Renfield è stata scritta da Ryan Ridley. Robert Kirkman produrrà la pellicola per Skybound Entertainment, insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il partner produttivo di McKay, Samantha Nisenboim, sarà il produttore esecutivo del progetto.

