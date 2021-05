Petrus 2000: questa bottiglia è stata 14 mesi nello Spazio, vale 800mila euro

È stata per oltre un anno sull'ISS, questa bottiglia di Petrus 2000 vale 800.000€ ed è venduta in un elegantissimo baule con tanto di cavatappi in meteorite.

Viene da un’annata particolarmente ambita dai collezionisti e dai facoltosi appassionati di vino, ma questa bottiglia di Petrus 2000 ha anche una marcia in più: è stata per oltre un anno nello Spazio, nella Stazione Spaziale Internazionale. Che questo abbia avuto un effetto radicale sul suo sapore è tutto da dimostrare, sta di fatto che l’ha resa ricercatissima dai collezionisti e ora ha un valore stimato attorno agli 800.000 euro.

Sarà battuta dalla prestigiosa casa d’aste Christie’s. Il lotto comprende 12 diversi vini finiti per oltre un anno sulla Stazione Spaziale e consegnati tramite una capsula Cygnus dell’italaiana Thalis. Nel frattempo una piccola legione di degustatori ha già cercato di studiare il vino spaziale, cercando di carpire eventuali differenze – anche piccole – rispetto ai più comuni e noiosi vini invecchiati sulla Terra. Secondo il Corriere della Sera gli esperti avrebbero notato degli aromi floreali più spiccati, oltre che un distintivo colore tra il mattone chiaro e il rubino.

Un packaging da Re per un vino spaziale: la bottiglia è custodita all’interno di un baule con tanto di caveau segreto, un cavatappi ricavo da un meteorite, un decanter e dei bicchieri in vetro prezioso. Curiosamente, l’elegante confezione include due bottiglie, oltre a quella ‘spaziale’ c’è anche un Petrus 2000 normale. Il baule può essere girato verticalmente per trasformarsi in un elegante mobile bar.

Il ricavato dell’asta andrà a finanziare le future iniziative di Mission Wise, azienda che si occupa di studiare l’effetto della gravità zero e dell’ambiente spaziale sul cibo.