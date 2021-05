Mascherine chirurgiche: le Filippine arrestano chi non le indossa

Le mascherine aiutano a limitare la circolazione della pandemia, allora le Filippine intensificano le norme che obbligano i cittadini a indossarle, arrivando al punto di decidere che chiunque non ne sia provvisto o la indossi goffamente – col naso scoperto, magari – sia candidabile per un arresto coatto. A deciderlo è direttamente il presidente Rodrigo Duterte, il quale non ha tenuto conto dell’opinione del segretario della giustizia e della polizia, tirando avanti per la sua strada.

I rami governativi che si occupano della sicurezza avevano infatti chiesto di limitarsi a multe o, al peggio, ai servizi sociali, soprattutto dopo che un uomo ha perso la vita a causa di una punizione corporale per aver infranto il coprifuoco.

Niente da fare. “I miei ordini alla polizia sono quelli di arrestare coloro che non indossano le mascherine nel modo opportuno”, ha decretato il presidente delle Filippine. “Arrestateli e imprigionateli, investigate il perché si comportino così”.

Una soluzione draconiana che, a dire di Duterte, fa il bene della nazione intera, anche se i detrattori non mancano di far notare che lo stesso politico non si veda praticamente mai con indosso un dispositivo di protezione individuale.

I gruppi per i diritti umani sottolineano come un simile provvedimento sia “sfacciatamente non scientifico e inutile” nonché rappresenti un uso sproporzionato della forza militare. Un commento un po’ ingenuo, se si considera che Duterte ha più volte ammesso di aver legami con gli squadroni delle morte e che ha proposto di sparare alle persone che facevano “casino” in periodo di quarantena.

La sovraoccupazione e le condizioni inumane delle strutture di detenzione della nazione rappresentano già adesso un rischio per la salute dei prigionieri – detenere centinaia per presunte violazioni in queste strutture, ove il distanziamento fisico è impossibile, renderebbe semplicemente più probabile la rapida diffusione delle malattie infettive quali il Covid-19,

sostiene in un comunicato il gruppo per i diritti umani Karapatan.

