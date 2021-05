Lady Killer: Blake Lively protagonista del film Netflix

06—Mag—2021 / 10:40 AM

Lady Killer, il fumetto della Dark Horse Comics, arriverà sullo schermo grazie a Netflix, che adatterà le storie del personaggio grazie ad una sceneggiatura ad opera di Diablo Cody. Inoltre, è già stata scelta l’attrice protagonista del progetto: stiamo parlando di Blake Lively.

Le storie di Lady Killer sono state create da Joëlle Jones e Jamie S. Rich e raccontano di una casalinga degli anni Cinquanta, Josie Schuller, che custodisce un oscuro segreto. Nonostante il personaggio incarni tutti gli stereotipi della tipica donna americana di quell’epoca, in realtà Josie è un killer pagato al soldo della mafia. Ad un certo punto, però, il marito inizierà a dubitare di lei, e lo stesso farà il suo boss, rendendola a sua volta un bersaglio.

La serie a fumetti è stata ampiamente lodata dopo la sua uscita nel 2015, e nel 2016 è stata nominata come migliore serie limitata per gli Eisner Awards.

Blake Lively è comparsa nella serie Gossip Girl ed in Cafè Society di Woody Allen. Mentre Diablo Cody sta lavorando al film biopic su Madonna e sulla serie TV dedicata alle Superchicche per The CW.