Joe Pickett: Chad Rook nel cast della serie tv

Chad Rook (Siren) è stato scelto per interpretare un ruolo ricorrente in Joe Pickett, la serie tv drammatica di originale di Spectrum basata sui romanzi bestseller di C.J. Box, che vede protagonista Michael Dorman. La serie è prodotta dai creatori di Waco John Erick Dowdle e Drew Dowdle, Paramount Television Studios, insieme a Doug Wick e Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment.

Joe Pickett segue la storia di un guardiacaccia (Dorman) e la sua famiglia mentre si muovono nel mutevole clima politico e socio-economico in una piccola città rurale del Wyoming. Circondato da una ricca storia e da una vasta fauna selvatica, il comune nasconde decenni di schemi e segreti che devono ancora essere scoperti. La serie andrà in onda in esclusiva per nove mesi su Spectrum, il servizio di streaming gratuito americano.

In Joe Pickett Chad Rook interpreterà il vice McLanahan. Il cast della serie tv include anche David Alan Grier, Julianna Guill, Sharon Lawrence, Mustafa Speaks, Paul Sparks, Skywalker Hughes e Kamryn Pliva. I Dowdles sono i produttori esecutivi della serie con Doug Wick e Lucy Fisher per la Red Wagon Entertainment. Lo scrittore C.J. Box è anche produttore esecutivo.

Abbiamo visto Chad Rook nel ruolo di Clyde Mardon in The Flash e Chris Mueller in Siren, ma anche in The 100, Virgin River, Supernatural e Timeless. Al cinema ha interpretato la parte di Boyle in The War – Il pianeta delle scimmie, il film diretto da Matt Reeves nel 2017. Presto lo vedremo in Resident Evil: Welcome To Raccoon City e accanto a Mel Gibson nel film d’azione Dangerous, entrambi in uscita entro la fine dell’anno.

Potrebbe interessare: