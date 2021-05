Crudelia: i character posters del live-action di Disney+

Crudelia uscirà nelle sale e in contemporanea su Disney+ (con Accesso Vip) il prossimo 28 maggio 2021 e oggi sono stati rivelati dalla Disney i character posters del film live-action che vede protagonista Emma Stone nel ruolo della malvagia amante delle pellicce di animali. Di seguito potete ammirare i poster dei personaggi di Crudelia: Emma Stone, la Baronessa, Jasper, Horace e Anita.

Crudelia (Emma Stone) e la Baronessa (Emma Thompson)

Baroness – You don’t become legendary by being nice. (2/5) pic.twitter.com/EBbMlMRDK8 — Disney D23 (@DisneyD23) May 5, 2021

Jasper (Joel Frye) Horace (Paul Walter Hauser)

Horace – Just the chump for the trouble making. (4/5) pic.twitter.com/AXKBTgAEf5 — Disney D23 (@DisneyD23) May 5, 2021

Anita (Kirby Howell-Baptiste)

Anita – Watching out for all the underdogs. (5/5) pic.twitter.com/ZRN9Fkb7jK — Disney D23 (@DisneyD23) May 5, 2021

Dopo aver visto i character posters, vi ricordiamo la sinossi ufficiale di Crudelia, film prequel del classico Disney La Carica dei 101:

Crudelia, ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue la storia una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa, determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo amore per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente haute (aristocratica). La loro relazione però mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci il suo lato malvagio e diventi la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa che conosciamo.

Il cast include anche Mark Strong.

Potrebbe interessare: