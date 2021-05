Clubhouse sta finanziando 50 show diversi, nella speranza di risolvere l’emorrargia di utenti

Le cose per Clubhouse si stanno mettendo male, i download sono in caduta libera e l’hype dei primi mesi è ormai solo un ricordo. Il social network ora vuole puntare tutto su contenuti originali d’alta qualità, in modo da tornare rilevante e riaccendere l’interesse del pubblico.

Clubhouse, almeno inizialmente, non era solo un nuovo social. Era IL social dove succedevano cose rilevanti, dove personalità come Zuckerberg e Elon Musk raccontavano la loro visione sul futuro della tecnologia in modo più coinvolgente di quanto facessero già su Twitter o Facebook. Gran parte di queste comparsate si devono ad alcuni podcast ad alto budget, come il The Good Time Show finanziato da Andreessen Horowitz.

Non sorprende, allora, che la piattaforma voglia scommettere proprio su programmi e rubriche ad alto budget per catturare – nuovamente – l’attenzione del pubblico. Clubhouse ha selezionato e scelto di finanziare 50 diversi concept, con l’obiettivo di arrivare ad un primo pilot nelle prossime settimane. Gli autori potranno contare su uno finanziamento da 5.000$, per tre mesi, a cui si aggiungo attrezzature professionali e altri benefit.

I prodotti di maggiore successo avranno la possibilità di stringere un accordo di esclusiva con la piattaforma, ottenendo maggiore visibilità e ulteriori finanziamenti. Clubhouse, scrive The Verge, ha scelto di puntare su una pluralità di concept diversi, spaziando tra l’infotainment, l’intrattenimento e i giochi a premi. Basterà per salvare il social network da una morte precoce?