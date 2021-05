Cindarella: su Amazon Prime Video il film con Camila Cabello

Cindarella sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video entro la fine del 2021 e non passerà dalle sale cinematografiche.

Cindarella, il musical prodotto da Sony Pictures Entertainment, sarà rilasciato direttamente su Amazon Prime Video, anziché uscire nelle sale cinematografiche.

Dopo aver spostato film d’animazione come The Mitchells vs. The Machines (I Mitchell contro le macchine) e Vivo su Netflix, Sony ora ha deciso che l’adattamento live-action di Cenerentola, interpretato da Camila Cabello – al suo debutto sul grande schermo -, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video, rinunciando così alla tradizionale uscita nelle sale per Cindarella.

La nuova versione di Cenerentola, con la cantante di Havana Camila Cabello nel ruolo della protagonista, sarebbe dovuta arrivare nei cinema quest’estate, più precisamente il 16 luglio. Per il momento non è ancora stata annunciata una nuova data di uscita ufficiale sul servizio di streaming, ma il film della Sony dovrebbe arrivare comunque entro la fine del 2021.

Il cast include Billy Porter nel ruolo della Fata Madrina, Idina Menzel in quello della matrigna di Cindarella, Nicholas Galitzine nei panni del principe Robert, Minnie Driver in quelli della regina, Maddie Baillio sarà la sorellastra Anastasia, Charlotte Spencer Drizella (Genoveffa nella traduzione italiana) e Pierce Brosnan interpreterà il ruolo del re. John Mulaney, James Corden e Romesh Ranganathan vestiranno i panni dei topi che aiutano Cenerentola nel suo viaggio.

A scrivere e dirigere il live-action è Kay Cannon, la regista della commedia del 2018 Blockers (Giù le mani dalle nostre figlie) e sceneggiatrice della trilogia di Pitch Perfect e di serie tv come 30 Rock e New Girl.

