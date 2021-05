Apple valutò di ‘punire’ Netflix per la rimozione degli abbonamenti via App Store

Nel 2018 Netflix decise unilateralmente di rimuovere gli abbonamenti in-app, in modo da aggirare la commissione del 30% imposta dall’App Store a tutti gli sviluppatori. Una email per la prima volta divulgata al pubblico rivela come i dirigenti di Apple avessero preso in considerazione di dissuadere Netflix usando delle ‘misure punitive‘. Alla fine le cose andarono diversamente.

Il duello giuridico tra Epic Games e Apple prosegue da quattro giorni. Come abbiamo già visto, Epic ha dalla sua un ricco arsenale di documenti, email e altro materiale riservato. Grazie a questo tesoretto, ora accessibile al pubblico, abbiamo per la prima volta ricevuto notizia di alcune dinamiche tra la mela morsicata ed alcune aziende terze, non coinvolte direttamente dalla lite legale.

A suggerire la possibilità di introdurre qualche forma di ritorsione contro Netflix fu Carson Oliver, N.1 del Business Management dell’App Sore. In un’email dello scorso febbraio il dirigente porta la ‘fuga di Netflix’ all’attenzione dei suoi colleghi, chiedendo se fosse il caso di intervenire tempestivamente con ‘misure punitive’, in modo da scongiurare la rimozione degli acquisti in-app e un eventuale emulazione da parte di altre aziende.

Alla fine Cupertino scelse la strada della diplomazia, organizzando un incontro con i dirigenti di Netflix in modo da persuaderli a continuare a vendere l’abbonamento (anche) attraverso l’App Store. Parte della presentazione, apprendiamo da Mac Rumors, riguardava alcuni problemi ben noti a Netflix, che Apple si era offerta di risolvere: ad esempio il tasso di disiscrizioni – più alto quando gli abbonamenti venivano effettuati in-app – oltre che l’impossibilità di offrire saldi e sconti ad alcuni utenti. Apple propose a Netflix anche la possibilità di realizzare alcuni bundle abbinati all’acquisto di una Apple TV, in modo da aumentare il legame tra la mela morsicata e la piattaforma di streaming.

Alla fine, nonostante le trattative di Apple, Netflix decise di permettere gli abbonamenti esclusivamente dal suo sito ufficiale. Pratica che continua ancora oggi. Non abbiamo notizie di effettive ritorsioni da parte di Apple per questa scelta.