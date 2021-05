Star Wars: lo Smithsonian metterà in mostra un vero X-Wing, direttamente da The Rise of Skywalker

Lo Smithsonian esporrà presto un autentico X-Wing preso direttamente dal set di Star Wars: The Rise of Skywalker.

In occasione dello Star Wars Day, lo Smithsonian, di gran lunga il più grande e prestigioso museo dedicato alla scienza e alla tecnica, ha annunciato che a partire dal 2022 metterà in mostra un caccia X-Wing preso direttamente in prestito dalla Lucasfilm. Si tratta di un prop originale usato per l’ultimo film della nuova trilogia, Star Wars: The Rise of Skywalker. Si tratta del personale caccia di Poe Dameron, l’asso della Resistenza interpretato da Oscar Isaac.

Misura 11,3 metri di lunghezza e, prima di entrare ufficialmente a far parte della collezione, a partire da oggi, sarà sottoposto ad un lavoro di restauro presso il Restoration Hangar dell’Udvar-Hazy Center. I lavori sono aperti e visibili al pubblico.

Poi, a partire dal 2022, l’iconico caccia stellare di Star Wars verrà esposto nella nuova struttura a due passi dall‘Albert Einstein Planetarium. Lo Smithsonian ha stretto un accordo pluriennale con la Lucasfilm, che manterrà ovviamente i diritti di proprietà sul prop.

L’annuncio non è piaciuto proprio a tutti, ad esempio Ian Carlos Campbell su The Verge ha sostenuto che l’ammiccamento al mondo fantascientifico rischia di compromettere la vocazione scientifica del prestigioso museo, mostrandosi anche perplesso sulla scelta di prendere un prop proprio da The Rise of Skywalker, uno dei film più controversi e divisivi dell’intera Saga. «Merita sicuramente di essere esposto, ma forse lo Smithsonian non è il museo più adatto», ha scritto.