The Journey: il trailer del film anime arabo-giapponese

Lo studio giapponese Toei Animation e lo studio saudita-arabo Manga Productions si sono uniti per creare il film anime The Journey e hanno rivelato il primo trailer.

Toei Animation ha rivelato il primo trailer per il suo nuovo film anime arabo-giapponese The Journey. Di seguito il trailer di questo innovativo progetto:

Co-prodotto dallo studio di anime giapponese Toei Animation e dallo studio saudita-arabo Manga Productions, The Journey sarà un film anime sulla storia di un vasaio di nome Aws che deve combattere per proteggere la sua patria e la sua famiglia dagli invasori, mentre espia i misfatti del suo passato.

Il trailer mostra il protagonista mentre affronta eserciti di soldati e persino elefanti, dando agli spettatori un anteprima di come potrà essere il film anime. Il film sarebbe dovuto essere presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2020, ma è stato rimandato a causa della pandemia. The Journey uscirà il 25 giugno.

Manga Productions e Toei Animation hanno co-creato la storia e il design dei personaggi, con i membri dello staff di Manga Productions. The Journey è diretto da Koubun Shizuno, regista di anime come Detective Conan, Knights of Sidonia e del film anime Godzilla: Planet of the Monsters.

La sceneggiatura è scritta da Inazuma Eleven e dallo sceneggiatore Atsushiro Tomioka di Battle Spirits, e la colonna sonora del film è composta da Casshern Sins e Kaoru Wada di Inuyasha.

Il cast vocale giapponese include noti doppiatori Toru Furuya (Sailor Moon, Saint Seiya), Kotono Mitsuishi (Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion), Hiroshi Kamiya (Angel Beats, Bakemonogatari, Attack on Titan), Yuichi Nakamura (Clannad, Fairy Tail) , Jujutsu Kaisen), Kazuya Nakai (Fire Force, Gintama, One Piece) e Takaya Kuroda (Durarara, Fairy Tail).

VOX Cinemas distribuirà The Journey nelle sale, resta ancora da confermare chi lo distribuirà in Italia.

Potrebbe interessare: