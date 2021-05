The Batman: Catwoman in un nuovo video

Il nuovo look di Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz nel film The Batman, diretto da Matt Reeves, è stato mostrato in un video su Twitter.

The Batman, il film della DC scritto e diretto da Matt Reeves, uscirà nei cinema il 4 marzo 2022 e oggi è stato diffuso su Twitter un nuovo video che mostra il nuovo look di Catwoman. Si tratta di una featurette informale, distribuita come un extra e inserita in un documentario di iTunes dal titolo Catwoman: The Feline Femme Fatale.

A vestire i panni dei protagonisti di The Batman sono Robert Pattinson (Bruce Wayne, alias Batman) e Zoe Kravitz (Selina Kyle, alias Catwoman). Nel cast sono presenti anche Colin Farrell (Pinguino), Paul Dano ( l’Enigmista) e Jeffrey Wright (James Gordon), mentre John Turturro sarà il boss della Mafia e Barry Keoghan l’agente di polizia di Gotham City Stanley Merkel, che nei fumetti è il partner di Jim Gordon. Al momento non si sa molto della trama del film, se non che è ispirato al fumetto Batman: Ego e si concentra sul protagonista che cercherà di risolvere una serie di omicidi nella sua città.

Le riprese di The Batman sono ufficialmente terminate un paio di mesi fa, nonostante i numerosi ritardi di produzione, iniziata a gennaio 2020, dovuti alla pandemia. Solo una parte delle riprese, infatti, era stata completata prima che la produzione fosse interrotta a marzo 2020 a causa del virus. Tra l’altro, ricordiamo che Robert Pattinson, protagonista del film, era risultato positivo al Covid-19.

