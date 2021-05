Senza Rimorso: Amazon usa droni e Twitch per promuovere il film

Amazon per promuovere il nuovo film Senza Rimorso con protagonista Michael B. Jordan, ha deciso di fare le cose in grande e ha schierato sia i droni che interventi su Twitch, rendendolo il film più trasmesso del fine settimana.

Nel dettaglio per promuovere il film, il team di Amazon ha effettuato più di 100 consegne con i droni a veterani e famiglie di militari, celebrità e influencer in 11 diversi paesi e 14 mercati in tutto il mondo. Ecco la dichiarazione completa della Chief Marketing Officer di Amazon Ukonwa Ojo a Variety:

Ciascuna delle consegne dei droni, comprese quelle per celebrità come Lori Harvey, T-Pain, Cedric the Entertainer, Wesley Snipes e Pete Wentz è stata trattata come una produzione individuale, dove i nostri team hanno preordinato i drop seguendo le linee guida sulla sicurezza di ogni territorio. E per alcuni territori in cui i droni aerei non erano consentiti, sono stati utilizzati droni terrestri. Ci siamo assicurati che tutte le normative legali e anti-Covid fossero seguite al fine di garantire un’esecuzione divertente e sicura.