SCiFi Club: i film di maggio disponibili sulla piattaforma

SCiFi CLUB, piattaforma streaming ideata dal Trieste Science+Fiction Festival in partnership con MYmovies e dedicata al cinema di fantascienza, ha svelato i film che saranno disponibili durante il mese maggio.

A partire da oggi, mercoledì 5 maggio, è disponibile Virtual Revolution, film di Guy-Roger Duvert. La storia è ambientata nel 2047 a Nuova Parigi, in un’epoca in cui la popolazione è divisa tra i “connessi”, che passano il loro tempo in mondi virtuali, e i “viventi”, una minoranza ribelle che preferisce vivere la realtà.

Il 12 maggio arriverà Fine d’agosto all’hotel Ozono, cult del 1967 di Jan Smith. Sono passati ormai quindici anni dall’olocausto atomico e una banda di donne vaga in un mondo devastato. Spietate ed insensibili, giungono in un hotel abbandonato dove uccidono il proprietario per potersi impossessare del suo grammofono.

Il 19 maggio sarà la volta di Await Further Instructions, sci-fi horror di Johnny Kevorkian vincitore del Premio Nocturno Nuove Visioni 2018. Protagonista della vicenda è una famiglia della middle class britannica che riunitasi per la consueta cena di Natale si ritrova intrappolata da una misteriosa entità che comunica solo attraverso la televisione.

Infine dal 26 maggio saranno disponibili i cortometraggi Sleepworking, che racconta come lo smart working sarà superato dal lavoro mentre si dorme, Lunatique racconta la sopravvivenza di una donna in un mondo post apocalittico, Into the mud ci porta a caccia di una donna nella foresta e Invasion of the Planet Earth vede protagonista un soldato extraterrestre e il suo arrivo sulla Terra.

Vi ricordiamo che è possibile accedere a SciFi CLUB tramite abbonamento mensile di € 5,90 oppure un abbonamento di 6 mesi al prezzo speciale di € 29,90. Quest’ultimo sarà comprensivo del kit di sopravvivenza nello spazio che contiene i gadget ufficiali del festival.

La piattaforma streaming è utilizzabile dall’ultima versione di Google Chrome da computer, Android e Mac, oppure dall’ultima versione di Safari con iPhone ed iPad. Al momento non è garantita la fruizione con la Smart TV tramite Apple TV, Chromcast e similari, ma lo sarà a breve. È consigliato effettuare l test di connessione al primo accesso. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito ufficiale.

