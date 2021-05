Run the World: Rosie O’Donnell si unisce al cast della serie TV StarzPlay

Rosie O’Donnell si unisce al cast di Run the World, serie TV ideata da Leigh Davenport. L’attrice vincitrice dell’Emmy Award sarà la guest star della comedy e vestirà i panni della dottoressa Nancy Josephson, la terapista sfacciata e sboccata che le quattro amiche scoprono di avere in comune.

La terapista non rispetta i canoni tipici della sua professione, infatti non si limita ad osservare le sue pazienti, ma le sprona ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e a trovare sempre un modo per risolvere i problemi che devono affrontare. In attesa di poter vedere la serie, è stata rilasciata la prima foto di Rosie O’Donnell nei panni della dottoressa, che potete ammirare qui sopra.

Run the World è ambientata ad Harlem, quartiere di New York, e racconta la storia di quattro amiche afroamericane trentenni si impegnano ogni giorno per affermarsi nella vita e nel lavoro. Le cose però non saranno sempre semplici.

La serie debutterà su StarzPlay il prossimo 16 maggio in Europa, America Latina e Giappone e su tutte le piattaforme Starz negli Stati Uniti e in Canada. Protagoniste dello show sono Amber Stevens West nei panni della perfezionista Amber, Andrea Bordeaux è la romantica Ella, Bresha Webb veste i panni dell’energica primadonna Renee, infine Corbin Reid è l’aspirante romanziera Sondi. Insieme a loro troviamo Stephen Bishop nei panni di Matthew, Tosin Morohunfola nei panni di Ola, Erika Alexander, Nick Sagar è Anderson, Jay Walker come Jason e la guest star Tonya Pinkins come Gwynn.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Ambientata ad Harlem, Run the World racconta le storie di un gruppo di donne afroamericane trentenni – intelligenti, divertenti e energiche, migliori amiche, leali e piene di vita. Mentre si impegnano quotidianamente per affermarsi nel mondo, ognuna di loro naviga tra gli alti e bassi della vita, della carriera e dei sentimenti, che le inducono a rivalutare le scelte fatte. Al centro del racconto un’amicizia invidiabile, che le aiuta non solo a sopravvivere ma anche a migliorare insieme.

