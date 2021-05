Paramount si impegna ad assumere attori con disabilità

Paramount Pictures ha deciso di adottare le linee guida della Ruderman Family Foundation per effettuare audizioni di attori con disabilità per le produzioni in studio. Ecco cosa ha dichiarato il presidente e CEO di Paramount Pictures, Jim Gianopulos:

L’inclusione di persone con disabilità è fondamentale per un autentico impegno per la diversità nel nostro settore e nella nostra comunità. Siamo orgogliosi di adottare queste linee guida come un passo cruciale nel lavoro in corso per dare priorità e promuovere la diversità e l’inclusione sia nella creazione che nel racconto delle storie che condividiamo con il pubblico di tutto il mondo.

Jay Ruderman, presidente della Ruderman Family Foundation, ha dichiarato in esclusiva a Variety che l’adozione di queste linee guida da parte della Paramount è l’ultima pietra miliare per l’inclusione nell’industria dell’intrattenimento. Ecco le parole di Ruderman:

Impegnandosi formalmente ad ascoltare attori con disabilità per le produzioni in studio, Paramount Pictures ha compiuto un passo significativo verso il consolidamento di una cultura di inclusione che la società ha già messo in pratica per anni, anche lavorando con attori con disabilità e prendendo decisioni di casting che riflettono la rappresentazione autentica in ruoli di alto profilo.

Tra i discorsi di Hollywood sull’inclusione e la diversità, le persone con disabilità sono state spesso ignorate. La mossa di Paramount segue quella di CBS Entertainment, che è diventato il primo grande studio a rispondere alla richiesta dell’organizzazione di aumentare la rappresentanza dei disabili nel 2019.

La dichiarazione di Paramount apre le porte a casting inclusivi sia nei lungometraggi che nelle serie televisive. L’impegno totale della fondazione recita come segue: