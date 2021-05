Invincible: Robert Kirkman sull’arrivo di Angstrom Levy

Invincible, la serie disponibile su Prime Video, è già stata rinnovata per altre due stagioni ma Robert Kirkman ha voluto svelare l'entrata in scena di Angstrom Levy

La prima stagione di Invincible si è conclusa da poco, ma sappiamo già che la serie in streaming su Prime Video sarà rinnovata per una seconda e terza stagione. Robert Kirkman però ha voluto anticipare cosa si potranno aspettare i fan nelle prossime stagioni del franchise, suggerendo l’entrata in scena di Angstrom Levy, uno dei cattivi più famigerati dei fumetti. Kirkman ha quindi ritwittato il video ribadendo la menzione di Angstrom Levy, ecco il post di seguito:

Nei fumetti, Levy ha la capacità di aprire realtà alternative, un’abilità che presto diventa una maledizione nefasta. Dopo aver rapito la madre e il fratello minore di Mark Grayson / Invincible, Levy usa i suoi poteri per spedire Mark in una serie di realtà alternative. Sarà interessante vedere come la serie introdurrà il personaggio nelle vicende.

Come sanno i fan del fumetto, la serie Prime Video ha appena iniziato a mostrare la storia raccontata nei fumetti e l’idea dell’arrivo di Levy nelle nuove stagioni potrebbe rivelare in parte la direzione che la serie vuole prendere. Ecco cosa ha detto il co-creatore del fumetto Robert Kirkman in un’intervista all’inizio di quest’anno:

La sequenza temporale della produzione è un po’ scoraggiante. Abbiamo passato diversi anni a sviluppare e a lavorare su questa stagione. Quando passeremo alla seconda stagione e oltre, le cose cambieranno. Saremo in una posizione migliore per andare avanti se la serie otterrà il successo sperato.

Per chi non la conoscesse, Invincible è una serie di supereroi che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun ), che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età, tranne per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

