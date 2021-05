Candyman: nuova foto del reboot del cult horror

Il prossimo 27 agosto arriverà nei cinema Candyman, reboot dell’horror del 1992. In attesa di vedere la nuova versione del film, è stata diffusa una nuova immagine (che potete vedere qui sopra) che ritrae il protagonista della storia, l’artista Anthony McCoy, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II (la serie TV Watchmen).

La storia è ambientata nella città di Chicago e vede l’artista visuale Anthony McCoy e la sua ragazza, e Brianna Cartwright, direttrice di una galleria d’arte, trasferirsi in un condominio di lusso nel quartiere Cabrini Green di Chicago. I tre presto verranno a conoscenza della leggenda che circolava tra i vecchi abitanti del quartiere riguardanti un serial killer con un uncino al posto di una mano ed inizierà per loro una storia fatta di sangue e morte.

Il film sarebbe dovuto arrivare nei cinema lo scorso anno, ma a causa della pandemia la sua uscita al cinema è stata rinviata più volte. Riguardo la decisione di non renderlo disponibile in streaming la regista lo scorso hanno aveva scritto su Twitter:

Abbiamo fatto Candyman per essere visto nei cinema. Non solo per lo spettacolo ma perché il film parla della comunità e delle storie, come si plasmano a vicenda, come ci plasmano. Riguarda l’esperienza collettiva di trauma e gioia, sofferenza e trionfo e le storie che raccontiamo intorno ad esso. Volevamo che l’orrore e l’umanità di Candyman venissero vissuti in un collettivo, una comunità, quindi stiamo spostando Candyman al prossimo anno, per garantire che tutti possano vedere il film, nelle sale, e condividere quell’esperienza.